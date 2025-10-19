Gaza media | raid di Israele dopo un attacco di Hamas contro truppe dell' Idf

Per il premier israeliano Netanyahu, che ha negato la riapertura del valico di Rafah, "la guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: raid di Israele dopo un attacco di Hamas contro truppe dell'Idf

News recenti che potrebbero piacerti

? #Gaza - Secondo quanto riportato da Al Jazeera, citando le autorità di Gaza, l’esercito israeliano avrebbe commesso 47 violazioni dall’entrata in vigore della tregua all’inizio di ottobre, provocando 38 morti e 143 feriti. In un comunicato, il Gaza Media Offi Vai su Facebook

#Gaza, media: “Uccisi 11 membri di una famiglia palestinese, tra cui sette bambini” – Segui la diretta - X Vai su X

Usa, Hamas prepara attacco a civili palestinesi. I miliziani negano e accusano Israele di armare bande - Secondo l’organizzazione militare, gruppi costituiti dall’Idf sarebbero responsabili di «omicidi, rapimenti e saccheggi di aiuti umanitari» ai danni della popolazione ... Si legge su editorialedomani.it

Due anni fa il raid israeliano sulla chiesa di San Porfirio a Gaza - A due anni dal raid israeliano che colpì la chiesa ortodossa di San Porfirio a Gaza, causando la morte di 17 civili, padre Gabriel Romanelli — parroco della chiesa cattolica della Sacra Famiglia — ha ... unionesarda.it scrive

Medioriente, Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza". LIVE - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia. Come scrive tg24.sky.it