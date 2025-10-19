Gaza media | attacco di Hamas contro l' Idf raid di Israele in risposta | Ben Gvir a Netanyahu | Riprendere la guerra

Per il premier israeliano Netanyahu, che ha negato la riapertura del valico di Rafah, "la guerra finirà dopo la fase 2 con il disarmo di Hamas". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, media: attacco di Hamas contro l'Idf, raid di Israele in risposta | Ben Gvir a Netanyahu: "Riprendere la guerra"

Altri contenuti sullo stesso argomento

? #Gaza - Secondo quanto riportato da Al Jazeera, citando le autorità di Gaza, l’esercito israeliano avrebbe commesso 47 violazioni dall’entrata in vigore della tregua all’inizio di ottobre, provocando 38 morti e 143 feriti. In un comunicato, il Gaza Media Offi Vai su Facebook

#Gaza, media: “Uccisi 11 membri di una famiglia palestinese, tra cui sette bambini” – Segui la diretta - X Vai su X

Gaza, Media: «Hamas viola tregua a Rafah, risposta aerea Idf». I miliziano negano di voler attaccare i civili - «Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. Segnala ilgazzettino.it

Media, 'Hamas nega di voler attaccare civili Gaza - Hamas ha respinto una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il gruppo palestinese avrebbe pianificato un attacco contro i civili a Gaza. Si legge su ansa.it

Gaza, Hamas nega di voler attaccare i civili: «Le nostre operazioni secondo leggi chiare» - Appartiene a Ronen Tommy Engel uno dei due corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele. Come scrive ilmattino.it