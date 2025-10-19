Gaza l' allarme degli Stati Uniti | Hamas pronto ad attaccare
Raggiunto l'accordo tra Tel Aviv e Hamas sulla "prima fase" del piano firmato Donald Trump. Ritiro parziale delle truppe dell'Idf, restituzione degli ostaggi israeliani e liberazione di oltre 1900 prigionieri palestinesi. Questi i punti salienti dell'accordo firmato il 13 ottobre scorso. Al momento il "Partito di Dio" ha liberato tutti gli ostaggi ancora vivi, restituendo solo 10 dei 28 corpi dei prigionieri uccisi. Sul futuro governo di Gaza la scelta sarebbe ricaduta su 15 tecnocrati che dovranno amministrare la Striscia in base al piano di pace. Intanto Hamas dice no al disarmo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’#Oms ha lanciato l’allarme sulla situazione sanitaria a #Gaza, affermando che oltre 15.600 pazienti devono essere evacuati per ricevere le cure - facebook.com Vai su Facebook
Italia per #Flotilla e 100 Piazze per Gaza: allarme del Viminale e appello degli attivisti, cosa può accadere - X Vai su X
