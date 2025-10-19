Gaza Israele mina la tregua Idf | Nuovi raid su Sud della Striscia dopo violazioni di Hamas Ben-Gvir a Netanyahu | Riprendere la guerra

"Chiedo al primo ministro di ordinare alle IDF di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia", ha dichiarato Ben Gvir, citato dal Times of Israel L'esercito israeliano minaccia la tregua in vigore a Gaza. L'Idf annunciato di aver "iniziato nuovi strike nel Sud della Striscia"

