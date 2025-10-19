Gaza Israele denuncia aggressione contro l’esercito a Rafah e lancia raid aereo

Tuono dagli Stati Uniti che hanno informato i Paesi che garantiscono l’accordo di pace a Gaza di una “imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione” della Striscia. Una notizia che ha allarmato l’intero enclave nonché tutti quei governi e quegli Stati che hanno dato la propria disponibilità al raggiungimento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

