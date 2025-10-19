Gaza Israele denuncia aggressione contro l’esercito a Rafah e lancia raid aereo
Tuono dagli Stati Uniti che hanno informato i Paesi che garantiscono l’accordo di pace a Gaza di una “imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione” della Striscia. Una notizia che ha allarmato l’intero enclave nonché tutti quei governi e quegli Stati che hanno dato la propria disponibilità al raggiungimento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Li hanno rimandati indietro a Gaza senza un nome sulle body-bag bianche, solo un numero. Sono i corpi di 120 prigionieri palestinesi – resi da Israele alla Croce Rossa internazionale in tre tranche, l'ultima ieri con 30 morti. Vengono da quelli che i palestinesi
Guerra Israele, Al Jazeera: "Colpito minibus a Gaza, 11 morti della stessa famiglia"
Gaza, Hamas nega di voler attaccare i civili: «Le nostre operazioni secondo leggi chiare» - Appartiene a Ronen Tommy Engel uno dei due corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele.
Gaza, le notizie sulla pace fra Israele-Hamas in diretta| Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza». Ma il gruppo islamista respinge le accuse. Idf ... - Le notizie di domenica 19 ottobre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta.
Medioriente, Usa: "Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza". LIVE - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una "imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione" della Striscia.