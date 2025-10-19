Gaza intera famiglia sterminata da un carro armato

«Hammoud è intero, ma nel sacco c’è solo la metà di Nasser». Così un parente delle vittime di Gaza si è rivolto ai membri della protezione civile, che hanno recuperato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gaza, intera famiglia sterminata da un carro armato

Raid israeliano a Gaza, sterminata un intera famiglia: undici morti e feriti - Undici membri di una famiglia sono stati uccisi dopo che Israele ha attaccato un veicolo a Zeitoun, nella città di Gaza, accusandolo di aver attraversato la cosiddetta “linea gialla”, che delimita le ... Segnala secondopianonews.it

Attacco a un minibus a Gaza, famiglia sterminata: il bilancio è tragico - Attacco a Gaza, un minibus finisce nel mirino delle forze israeliane durante la tregua. Secondo notizie.it

