Gaza Hamas | Trovato il cadavere di un altro ostaggio lo consegneremo | Israele informa gli Usa di nuovi raid sulla Striscia

Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero lanciato un attacco contro le forze dello Stato ebraico a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aerei nella zona. Ma il gruppo islamico smentisce: "Da parte nostra nessuna violazione della tregua". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas: "Trovato il cadavere di un altro ostaggio, lo consegneremo" | Israele informa gli Usa di nuovi raid sulla Striscia

