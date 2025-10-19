Gaza Hamas nega violazioni del cessate il fuoco ma Netanyahu | Agire con forza

Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero lanciato un attacco contro le forze dello Stato ebraico a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aerei nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Hamas nega violazioni del cessate il fuoco ma Netanyahu: "Agire con forza"

