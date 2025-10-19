Gaza Hamas accusa Israele | Viola il cessate il fuoco

Dopo le accuse Usa nei confronti di Hamas, un alto funzionario del movimento islamista, Izzat al-Risheq, ha ribadito la fedeltà del miliziani al cessate il fuoco, denunciando al contempo violazioni da parte di Israele dopo gli ultimi scontri a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Risheq ha sottolineato che «è l’occupazione che continua a violare il cessate il fuoco e a fornire scuse per i suoi crimini» e ha aggiunto che «il tentativo di Netanyahu di eludere i suoi impegni avviene sotto la pressione della sua coalizione terroristica, mentre cerca di sottrarsi alle responsabilità dei mediatori». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza, Hamas accusa Israele: «Viola il cessate il fuoco»

