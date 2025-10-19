Gaza gli Usa avvertono | Hamas pianifica attacchi contro i civili

Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “ informazioni attendibili ” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi. Se l’attacco dovesse avvenire, “ costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo raggiunto dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra durata due anni tra Israele e Hamas, si legge nella dichiarazione. “Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco”, ha affermato il Dipartimento di Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

