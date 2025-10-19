Gaza gli USA accusano Hamas di preparare attacco ai civili | il movimento nega ONU punta il dito contro Israele

Hamas respinge le accuse del Dipartimento di Stato USA di voler violare la tregua a Gaza, definendole "propaganda israeliana". L’ONU denuncia gravi violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele, responsabile di uccisioni di civili e ostacoli agli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

