Gaza arriva la pressione degli Usa su Netanyahu | domani riapre il valico di Rafah

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli israeliani vogliono dimostrare ad Hamas che la violazione del cessate il fuoco ha delle conseguenze, senza far saltare l'accordo per porre fine alla guerra", ha aggiunto un funzionario Usa, chiarendo comunque che Israele non avrebbe chiesto il via libera Usa prima di procedere con gli attacchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gaza arriva la pressione degli usa su netanyahu domani riapre il valico di rafah

© Ildifforme.it - Gaza, arriva la pressione degli Usa su Netanyahu: domani riapre il valico di Rafah

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza arriva pressione usaAxios, dopo pressioni Usa domani riprendono aiuti a Gaza - Dopo le pressioni dell'amministrazione Trump, la decisione israeliana di bloccare gli aiuti a Gaza è stata ritirata: i valichi saranno riaperti e le consegne riprenderanno domani mattina. Riporta ansa.it

gaza arriva pressione usaGaza, Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili». Netanyahu: «Mi ricandiderò alle elezioni del 2026» - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Secondo ilmessaggero.it

gaza arriva pressione usaUsa: "Imminente attacco di Hamas contro civili a Gaza" - Il Dipartimento di Stato: "Informazioni credibili indicano un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza" ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Arriva Pressione Usa