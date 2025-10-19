Gaza accordo di pace sempre più precario Washington | Milizie pianificano attacco contro civili Ben-Gvir | Smantellare Hamas o sciolgo governo

Alla provocazione statunitense Hamas ha risposto dicendo che "è Israele ad aver creato, armato e finanziato bande criminali armate all'interno della Striscia di Gaza". Intanto ieri sera è avvenuta la restituzione dei corpi di altri 2 ostaggi mentre il valico di Rafah resta chiuso "fino a nuovo ordin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, accordo "di pace" sempre più precario, Washington: "Milizie pianificano attacco contro civili", Ben-Gvir: "Smantellare Hamas o sciolgo governo"

Argomenti simili trattati di recente

“L’accordo per Gaza deciso senza il minimo coinvolgimento dei palestinesi”. Intervista a Maria Elena Delia, referente per l’Italia della Global Sumud Flotilla e Global Movement to Gaza. Il ricordo di Vittorio Arrigoni. ( @Laura Tussi ) “Sono stata felice e commos - facebook.com Vai su Facebook

Accordo di pace per Gaza: "È più un business plan" Marianna Aprile https://la7.it/piazzapulita/video/accordo-di-pace-per-gaza-marianna-aprile-e-piu-un-business-plan-16-10-2025-616002… #Piazzapulita - X Vai su X

Gaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... Come scrive tg24.sky.it

Cosa c'è scritto (esattamente) nell'accordo di pace per Gaza firmato a Sharm el Sheik: il testo - "Nessuna società può prosperare quando la violenza e il razzismo sono normalizzati", si legge nella dichiarazione finale diffusa da Washington, che contiene più formule di principio che soluzioni conc ... Da today.it

Il testo e le firme dell'accordo di Sharm el Sheikh per la pace a Gaza - Ecco il documento firmato da Donald Trump, Abdel Fattah al Sisi, Tamim bin Hamad al Thani e Recep Tayyip Erdoggan che pone fine a oltre due anni di guerra tra Israele e Hamas ... Lo riporta ilfoglio.it