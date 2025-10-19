Gassmann torna in Un professore 3 | L’educazione sessuale a scuola? È necessaria non si può demandare alle piattaforme del porno
«In un momento come quello che viviamo è opportuno e assolutamente necessario fare educazione sentimentale e sessuale a scuola. Non possiamo demandare l’educazione sessuale dei nostri ragazzi soprattutto alle piattaforme del porno ». Sono le parole dell’attore Alessandro Gassmann ad Alice nella Città, il festival parallelo della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima della terza stagione di Un Professore 3, la serie Rai Fiction-Banijay Studios Italy che arriverà su Rai 1 dal 20 novembre. Il riferimento è al dibattito che si è acceso in questi giorni dopo l’approvazione di un emendamento della Lega al Ddl Valditara sul consenso informato a scuola, che estende il divieto di attività scolastiche sulla sessualità anche alle medie e non sono alla scuola dell’infanzia e alla primaria. 🔗 Leggi su Open.online
