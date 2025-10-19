Roma Inter, sconfitta pesante per i giallorossi. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei capitolini Gasperini nel post partita L’Inter sbanca l’Olimpico piegando la Roma e si issa in cima alla classifica, affiancando proprio i giallorossi e il Napoli, fermato a sorpresa dal Torino nell’altro anticipo. La squadra di Chivu centra il quarto successo consecutivo e il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini analizza nel post gara di Roma Inter: «Un episodio ha determinato la partita, ma noi abbiamo comunque fatto bene»