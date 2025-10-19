Gary Gautier direttore generale di Casa Batlló | Siamo determinati a portare lo spirito di Gaudí nel XXI secolo

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si celebrerà il centenario della morte di Antoni Gaudí e uno dei suoi edifici più rappresentativi darà il via alle celebrazioni con l'inaugurazione di un nuovo spazio che aspira a diventare uno dei principali punti di riferimento culturali di Barcellona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gary gautier direttore generale di casa batll243 siamo determinati a portare lo spirito di gaud237 nel xxi secolo

© Vanityfair.it - Gary Gautier, direttore generale di Casa Batlló: «Siamo determinati a portare lo spirito di Gaudí nel XXI secolo»

News recenti che potrebbero piacerti

gary gautier direttore generaleGary Gautier, direttore generale di Casa Batlló: «Siamo determinati a portare lo spirito di Gaudí nel XXI secolo» - Nel 2026 si celebrerà il centenario della morte di Antoni Gaudí e uno dei suoi edifici più rappresentativi darà il via alle celebrazioni con l'inaugurazione di un nuovo spazio che aspira a diventare u ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gary Gautier Direttore Generale