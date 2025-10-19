Garlasco l’avvocato di Lovati contro l’alibi di Sempio | Lo scontrino di Vigevano? È falso

«Se continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino (di Vigevano, ndr) è falso ». Con queste parole, Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, mette in dubbio l’alibi centrale dell’indagato del caso di Garlasco. «Secondo Lovati, se una persona è innocente non ha bisogno di correre per trovare un alibi. Per lui, lo scontrino rappresenta solo un indizio: se non si trova il riscontro esterno, come ad esempio una telecamera per fornire la prova della sua presenza, è carta straccia». La posizione critica di Lovati arriva dopo la revoca del mandato da parte di Sempio, decisione che ha cambiato il rapporto tra difensore e cliente. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Garlasco Lo dice all'#AGI l'avvocato Francesco Grittini che ha incontrato il suo assistito Flavius Savu. Suo nipote ha avanzato l'ipotesi che Chiara Poggi sia stata 'eliminata' perché testimone scomoda di uno scandalo di pedofilia - X Vai su X

#ignotox Chi è Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco. Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l’avvocato di Lovati attacca Sempio: “Lo scontrino è falso, è carta straccia” - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ora mette in dubbio l’alibi del suo ex assistito: "Lo scontrino è falso", è "carta straccia" ... Segnala fanpage.it

Garlasco, Lovati dopo il licenziamento parla dell'alibi di Sempio: «Lo scontrino di Vigevano? È falso» - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva ... msn.com scrive

Garlasco, indagato Massimo Lovati: interrogatorio a Milano, ha scelto l'avvocato Fabrizio Gallo per difendersi - L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato a Milano per diffamazione aggravata dopo una denuncia dei fratelli Giarda. virgilio.it scrive