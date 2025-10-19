Garlasco l’avvocato di Lovati contro l’alibi di Sempio | Lo scontrino di Vigevano? È falso

Open.online | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Se continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino (di Vigevano, ndr) è falso ». Con queste parole, Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, mette in dubbio l’alibi centrale dell’indagato del caso di Garlasco. «Secondo Lovati, se una persona è innocente non ha bisogno di correre per trovare un alibi. Per lui, lo scontrino rappresenta solo un indizio: se non si trova il riscontro esterno, come ad esempio una telecamera per fornire la prova della sua presenza, è carta straccia». La posizione critica di Lovati arriva dopo la revoca del mandato da parte di Sempio, decisione che ha cambiato il rapporto tra difensore e cliente. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

garlasco l8217avvocato lovati controDelitto di Garlasco, l’avvocato di Lovati attacca Sempio: “Lo scontrino è falso, è carta straccia” - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, ora mette in dubbio l’alibi del suo ex assistito: "Lo scontrino è falso", è "carta straccia" ... Segnala fanpage.it

garlasco l8217avvocato lovati controGarlasco, Lovati dopo il licenziamento parla dell'alibi di Sempio: «Lo scontrino di Vigevano? È falso» - Dopo aver difeso per mesi il suo assistito, spesso con teorie bizzarre che lui definiva ... msn.com scrive

garlasco l8217avvocato lovati controGarlasco, indagato Massimo Lovati: interrogatorio a Milano, ha scelto l'avvocato Fabrizio Gallo per difendersi - L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato a Milano per diffamazione aggravata dopo una denuncia dei fratelli Giarda. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco L8217avvocato Lovati Contro