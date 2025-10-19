Garlasco la difesa esplode | Senza Lovati Sempio sarebbe già in carcere Ora lo scontrino dell’alibi diventa carta straccia

Il delitto di Garlasco, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, è tornato a essere un campo di battaglia. Non solo giudiziario, ma umano, professionale e mediatico. Dopo la revoca del mandato all’avvocato Massimo Lovati, Andrea Sempio – il commesso di Voghera oggi indagato per concorso nell’omicidio – si trova al centro di una bufera che sembra travolgere chiunque abbia toccato il caso. Nelle ultime ore, le parole dell’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Lovati e suo difensore nell’inchiesta milanese per diffamazione aggravata, hanno riaperto un fronte che pareva chiuso: “Senza di lui, Andrea sarebbe già finito in carcere”. 🔗 Leggi su Panorama.it

