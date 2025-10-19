Garlasco il nuovo avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio | Così già condannato
È stato intervistato dalla Gazzetta di Reggio l’avvocato Liborio Cataliotti, che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare il suo ingresso nel “caso Garlasco”, una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. “Non ho mai avuto dubbi sull’innocenza di Andrea Sempio, da ben prima di ricevere l’incarico”, ha dichiarato il penalista reggiano, che aggiunge così un altro nome di rilievo al suo già corposo curriculum. Nel corso della sua carriera, Cataliotti ha infatti difeso Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, l’imprenditore milanese Davide Lacerenza e Danish Hasnain, zio di Saman Abbas. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
