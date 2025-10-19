Garlasco Angela Taccia rompe il silenzio sull’avvocato Lovati | Cosa faceva…

Si apre una nuova fase nel caso Garlasco. La decisione di Andrea Sempio di revocare l’incarico al suo storico legale, l’avvocato Massimo Lovati, ha di fatto cambiato gli equilibri della difesa. Sempio, oggi trentasettenne e indagato nella riapertura del caso, ha nominato come nuovo difensore l’avvocato Liborio Cataliotti, affiancato dall’avvocata Angela Taccia, che con lui condivide anche un rapporto di amicizia ventennale. Proprio Taccia ha scelto di parlare pubblicamente di questo passaggio delicato, di come Andrea stia affrontando il momento e, soprattutto, ha parlato anche — e molto — di Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

