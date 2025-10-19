gamec pensare come una montagna inaugura il nuovo bivacco aldo frattini

Un rifugio leggero, reversibile e tecnologico, un avamposto culturale tra le montagne e un luogo permanente di sosta e protezione: è il nuovo Bivacco Aldo Frattini, nato dalla collaborazione tra Gamec e la sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano nell’ambito di “ Pensare come una montagna”, il biennale delle Orobie, sotto la direzione artistica di Lorenzo Giusti. Collocato a 2.300 metri di altitudine lungo l’Alta Via delle Orobie Bergamasche, in alta Val Seriana, il bivacco è immerso in un paesaggio caratterizzato da vette frastagliate, pendii rocciosi, pascoli alpini e nevai. Una zona particolarmente suggestiva per la sua natura incontaminata e la presenza di varietà di flora e fauna tipiche degli ambienti montani, e un luogo di passaggio per molti escursionisti e alpinisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

