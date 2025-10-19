Galli i trofei e una vita a Firenze | Ho vinto con il Milan ma tifo viola Fiducia in Pioli e in questo gruppo è un serpente pronto a mordere
Firenze, 19 ottobre 2025 – Giovanni Galli, questa per lei è per forza una partita particolare. Un cuore diviso a metà. “Sono un tifoso viola, poi è chiaro che il Milan è nel mio cuore, come del resto Napoli e Torino”. Insomma, non si sbilancia? “Non direi. Sono arrivato alla Fiorentina a 13 anni e sono andato via a 28 per poi ritornare nel momento del bisogno, quando nel 2002 nessun ds voleva venire qui per ricostruire dalle macerie. E poi, abbiamo scelto di vivere a Firenze.”. Ma prima della partita sarà premiato dal Milan con la maglia delle Leggende. “Una sorpresa e una grande emozione per quello che ho fatto e vinto in rossonero”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
