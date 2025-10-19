Galleria Continua Gli specchi di Pistoletto

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I riflessi allo specchio nelle ’superfici riflettenti’ di Michelangelo Pistoletto sono tornati a San Gimignano, alla Galleria Continua, con la nuova mostra personale "La Soglia". Per "sfidare i confini tra arte e vita", racconta fra l’altro il maestro nella nota di presentazione, definiti "specchio specchiato, quadri specchianti e riflettenti" (nella foto), passata quasi in punta di piedi la soglia (vera) fra sei stanze della storica abitazione all’ultimo piano del secolare palazzo al "Leon Bianco", che si affaccia in piazza della Cisterna nel cuore di San Gimignano. Appoggiati alla parete del corridoio, "uno specchio rotto, frammenti di specchio incorniciati disposti a parete, in parte sovrapposti, altri divisi e di superfici riflettenti di quell’arte povera specchiante che invita il visitatore a diventare parte dell’opera", spiega ancora la nota di Pistoletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

galleria continua gli specchi di pistoletto

© Lanazione.it - Galleria Continua. Gli specchi di Pistoletto

Altri contenuti sullo stesso argomento

galleria continua specchi pistolettoGalleria Continua. Gli specchi di Pistoletto - I riflessi allo specchio nelle ’superfici riflettenti’ di Michelangelo Pistoletto sono tornati a San Gimignano, alla Galleria Continua, ... msn.com scrive

Passeggiando tra gli specchi, con Michelangelo Pistoletto: la mostra a New York - Abbiamo avuto il privilegio di camminare insieme a Michelangelo Pistoletto tra le sue opere esposte nella mostra To Step Beyond, alla galleria Lévy Gorvy Dayan di New York, organizzata in ... Scrive exibart.com

galleria continua specchi pistolettoLa Cuba di Yoan Capote arriva in Toscana per i 35 anni della Galleria Continua - La mostra personale di Yoan Capote parla di Cuba e celebra i 35 anni di Galleria Continua a San Gimignano. Da artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Galleria Continua Specchi Pistoletto