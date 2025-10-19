Galleria Continua Gli specchi di Pistoletto
I riflessi allo specchio nelle ’superfici riflettenti’ di Michelangelo Pistoletto sono tornati a San Gimignano, alla Galleria Continua, con la nuova mostra personale "La Soglia". Per "sfidare i confini tra arte e vita", racconta fra l’altro il maestro nella nota di presentazione, definiti "specchio specchiato, quadri specchianti e riflettenti" (nella foto), passata quasi in punta di piedi la soglia (vera) fra sei stanze della storica abitazione all’ultimo piano del secolare palazzo al "Leon Bianco", che si affaccia in piazza della Cisterna nel cuore di San Gimignano. Appoggiati alla parete del corridoio, "uno specchio rotto, frammenti di specchio incorniciati disposti a parete, in parte sovrapposti, altri divisi e di superfici riflettenti di quell’arte povera specchiante che invita il visitatore a diventare parte dell’opera", spiega ancora la nota di Pistoletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
