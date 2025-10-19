Gabbiano 3.0 premiato alla Milano Wine Week De Signoribus nei Top 100 per il secondo anno

Lidentita.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano Wine Week, quinta edizione. Il Gabbiano 3.0 esce dal mucchio con due colpi secchi. Carta vini premiata nella categoria Alta Ristorazione. Marco De Signoribus, sommelier e direttore di sala, di nuovo nei Top 100 d’Italia. Qui non piovono medaglie: qui si riconosce una linea editoriale. Ascolto dei produttori, caccia sul campo, coerenza con la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

gabbiano 30 premiato alla milano wine week de signoribus nei top 100 per il secondo anno

© Lidentita.it - Gabbiano 3.0, premiato alla Milano Wine Week. De Signoribus nei Top 100 per il secondo anno

Scopri altri approfondimenti

gabbiano 30 premiato milanoRistorante Gabbiano 3.0 premiato per carta vini a Milano Wine Week - (askanews) – Alla quinta edizione della Milano Wine Week, la carta dei vini del ristorante Gabbiano 3. Segnala msn.com

gabbiano 30 premiato milanoDoppio trionfo per il Gabbiano 3.0: eccellenza nella carta vini e sommelier d'élite - 0: miglior carta vini Alta Ristorazione e Marco De Signoribus tra i Top 100 Sommelier d'Italia. Riporta horecanews.it

Cerca Video su questo argomento: Gabbiano 30 Premiato Milano