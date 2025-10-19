futsal pari e recriminazioni contro real fabrica

La Futsal Cesena ha carattere e spessore, ma può recriminare per il 2-2 a Roma contro il Real Fabrica, formazione imbattuta in campionato e in totale addirittura da 30 gare considerando anche lo scorso torneo dominato in A2. I bianconeri hanno rimontato un doppio svantaggio (in rete Gardelli e Hachimi ) ma nel finale hanno sciupato un tiro libero con Gardelli e colpito un palo con lo stesso bomber. E’ il terzo risultato utile di fila, 7 punti in classifica dopo la sconfitta iniziale con il Padova, poi i meritati successi di Lecco e con la Reggiana e ieri il pari a Roma. I padroni di casa partono forte trovando la rete del vantaggio dopo appena 31 secondi grazie a una prodezza di Triglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

