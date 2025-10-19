Furto lampo al ristorante Danni per 4mila euro la rabbia del titolare | | Impossibile lavorare così
Un furto con scasso fulmineo, consumato in pochi minuti alle prime luci dell’alba. È successo al ristorante pizzeria ’Tin bota’ di Rivazzurra, dove un ladro — con ogni probabilità in azione da solo — ha colpito alle 6.31 di ieri, forzando la porta d’ingresso con un piede di porco. Il titolare, Ivan Bianchi, racconta nel dettaglio la dinamica e non nasconde la rabbia: "Ha forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, nonostante ci fosse l’antifurto. È scattato l’allarme e io sono partito subito da casa: abito a due chilometri, ci ho messo neanche nove minuti. Ma quando sono arrivato lui era già sparito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
