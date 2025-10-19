Furto clamoroso al Louvre rubati gioielli di Napoleone in 7 minuti | la corona dell’Imperatrice Eugenia ritrovata danneggiata Il racconto dei testimoni

Clamoroso furto al Museo del Louvre di Parigi: questa mattina, 19 ottobre, alcuni ladri hanno fatto irruzione nel museo portando via preziosi gioielli di Napoleone. Secondo Le Parisien, i malviventi, incappucciati, sono entrati dal lato della Senna, dove sono in corso lavori, e hanno poi raggiunto la Galleria d’Apollon servendosi di un montacarichi. La ministra della Cultura francese, Rachida Dati, ha confermato su X che non risultano feriti. Il Louvre ha annunciato che «oggi rimarrà chiuso per motivi eccezionali». Il furto in pochi minuti. Usando un montacarichi, la squadra si è introdotta nel museo rompendo alcune finestre. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Clamoroso furto questa mattina al Museo del #Louvre: una banda di ladri incappucciati ha sottratto alcuni gioielli appartenuti a Napoleone, custoditi nella Galleria Apollon, facendo poi perdere le proprie tracce. Avviate le ricerche: è caccia all’uomo per le strad Vai su Facebook

Ecco come la Juventus si ritrova davanti all’Inter in classifica: per un FURTO clamoroso. In appena due settimane il regolamento è cambiato, e non è davanti perché ha fatto meglio, ma perché ha RUBATO una partita. Piaccia o no ai moralisti da tastiera in cerc - X Vai su X

Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, ladri fuori in 7 minuti - Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all’aiuto di un montacarichi. Come scrive vanityfair.it

Furto al Louvre: gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati, museo chiuso per l’intera giornata - Nella mattinata di oggi, il museo ha annunciato la chiusura al pubblico per l’intera giornata a seguito di un furto che ha visto sparire nove pezzi del ... Segnala reggiotv.it

Rapina al Louvre, 'rubati i gioielli di Napoleone'. Usato un montacarichi, 'panico fra i visitatori' - Rubati nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara, uno dei gioielli è stato ritrovato all'esterno del museo. Scrive ansa.it