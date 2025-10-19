Furto al teatro comunale La Fenice di Biancavilla | denunciati due uomini
I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno identificato e denunciato due uomini, di 48 e 26 anni, entrambi residenti nel comune etneo, ritenuti responsabili di un grave furto ai danni del teatro comunale “La Fenice” di via Verdi, recentemente ristrutturato e in attesa di collaudo.I fatti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
