Furto al Louvre | rubati i gioielli di Napoleone ladri fuori in 7 minuti

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all’aiuto di un montacarichi. Poi la fuga a bordo di due scooter, portandosi via un bottino dal valore inestimabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

furto al louvre rubati i gioielli di napoleone ladri fuori in 7 minuti

© Vanityfair.it - Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, ladri fuori in 7 minuti

Argomenti simili trattati di recente

furto louvre rubati gioielliRapina al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone. Il museo chiude per l'intera giornata - In base alle prime testimonianza raccolte sul posto, gli autori del furto potrebbero aver ... Si legge su huffingtonpost.it

furto louvre rubati gioielliRapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. "Furto dal valore inestimabile in 7 minuti" - Il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, ha denunciato un furto al Louvre, senza che ci siano vittime. Segnala msn.com

furto louvre rubati gioielliRapina al museo del Louvre, rubati gioielli di Napoleone. Ritrovata la corona dell'Imperatrice. Ladri in fuga su uno scooter - Una rapina spettacolare ha scosso il Museo del Louvre di Parigi questa mattina, domenica 19 ottobre. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Rubati Gioielli