Furto al Louvre ladri scappano via con i gioielli di Napoleone Il polo sarà chiuso tutta la giornata

Furto al Museo Louvre di Parigi, dove alcuni ladri si sono introdotti questa mattina fuggendo con alcuni gioielli appartenenti a Napoleone. Secondo Le Parisien, i criminali, incappucciati, sono riusciti a introdursi nel museo arrivando dal lato della Senna, dove sono attualmente in corso alcuni lavori. Hanno utilizzato un montacarichi, per entrare poi nella Galleria d’Apollon. Secondo quanto dichiarato su X dalla ministra della Cultura francese, Rachida Dati, non ci sono feriti. E vi sono indagini ancora in corso. Il polo museale ha comunicato che « oggi rimarrà chiuso per motivi eccezionali ». 🔗 Leggi su Open.online

