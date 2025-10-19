Furto al Louvre la polizia presidia il museo
La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina, domenica, al Museo nel cuore di Parigi. Il colpo “ è durato sette minuti “, ha detto, parlando a France Inter, il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, secondo il quale si tratta “chiaramente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi ” sul posto. La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine per furto aggravato. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara. La polizia ha isolato il museo ed evacuato i visitatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Un furto questa mattina, domenica 19 ottobre, al Museo del Louvre di Parigi. Tre uomini incappucciati sono riusciti a penetrare all'interno della celebre galleria d'Apollon, portando via nove gioielli storici appartenenti alla collezione di Napoleone e dell'imperat
Maxi furto al #Louvre! https://qds.it/parigi-clamoroso-furto-al-louvre-rubati-gioielli-di-napoleone-e-dellimperatrice/… #QDS #QdSNotizie #QdSNews - X Vai su X
Furto al Louvre, la polizia presidia il museo: le immagini - (LaPresse) La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina al Museo nel cuore di Parigi.
Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, ladri fuori in 7 minuti - Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all'interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all'aiuto di un montacarichi.
Rapina al museo del Louvre, rubati gioielli di Napoleone. Ritrovata la corona dell'Imperatrice. Ladri in fuga su uno scooter - Una rapina spettacolare ha scosso il Museo del Louvre di Parigi questa mattina, domenica 19 ottobre.