La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina, domenica, al Museo nel cuore di Parigi. Il colpo “ è durato sette minuti “, ha detto, parlando a France Inter, il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez, secondo il quale si tratta “chiaramente di una banda che aveva effettuato dei sopralluoghi ” sul posto. La procura di Parigi ha annunciato l’apertura di un’indagine per furto aggravato. I ladri hanno rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice tra cui una collana, una spilla e una tiara. La polizia ha isolato il museo ed evacuato i visitatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Furto al Louvre, la polizia presidia il museo