Furto al Louvre la ministra Rachida Dati | È stato molto rapido

Il furto al Louvre di Parigi è statomolto rapido ”, ha dichiarato domenica Rachida Dati, ministra della Cultura francese. Poi ha confermato che uno dei gioielli rubati è stato recuperato all’interno del museo e che il furto è stato compiuto da “professionisti”. “La criminalità organizzata oggi prende di mira gli oggetti d’arte, e i musei sono diventati bersagli perché la Francia, come sapete, è un paese con un ricco patrimonio, un paese con oggetti storici di grande valore, e quindi anche questi musei sono diventati bersagli per questi criminali”, ha aggiunto in un’intervista alla rete francese TF1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

