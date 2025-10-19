Furto al Louvre i rilievi della scientifica al museo
In un furto durato pochi minuti domenica all’interno del museo più visitato al mondo, alcuni ladri sono saliti con un ascensore a cestello al Louvre, hanno forzato una finestra della Galerie d’Apollon, hanno rotto le vetrine e sono fuggiti con gioielli di inestimabile valore. In queste immagini i rilievi degli investigatori della scientifica vicino a una finestra rotta del museo. Si tratta di uno dei furti più eclatanti avvenuti in un museo negli ultimi tempi. Secondo il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, un oggetto è stato successivamente ritrovato all’esterno del museo. Il quotidiano francese Le Parisien ha riferito che si trattava della corona tempestata di smeraldi dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, in oro, diamanti e con aquile scolpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Furto al Louvre, il video dei ladri in azione: le piccole seghe elettriche e i gilet ad alta visibilità - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Rapina di "valore inestimabile" - X Vai su X
Furto al Louvre, i rilievi degli investigatori al museo - (LaPresse) In un furto durato pochi minuti domenica all'interno del museo più visitato al mondo, i ladri sono saliti con un ascensore a cestello ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Spettacolare colpo al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, valore inestimabile - Recuperati due pezzi della collezione, tra cui la corona dell'imperatrice trovata danneggia ... msn.com scrive
Gioielli impossibili da vendere, «nello stato in cui si trovano» - Gioielli impossibili da vendere, «nello stato in cui si trovano» Gli investigatori sono al lavoro sulle attrezzature abbandonate dai ladri e sperano in una traccia di Dna che permetta la loro identifi ... Riporta laregione.ch