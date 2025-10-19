La Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato dopo il clamoroso "colpo" al museo del Louvre, dove sono stati sottratti i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. I malviventi - tre, forse quattro - avrebbero utilizzato un camion montacarichi da traslochi, dotato di scala e piattaforma mobile. Con il mezzo si sarebbero appoggiati all'esterno del palazzo, sul lato della Senna, dove sono in corso dei lavori e grazie alla scala sono arrivati al primo piano. La polizia francese sta procedendo ai rilievi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Furto al Louvre, i rilievi della polizia francese