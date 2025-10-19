Furto al Louvre i rilievi della polizia francese
La Procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato dopo il clamoroso "colpo" al museo del Louvre, dove sono stati sottratti i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. I malviventi - tre, forse quattro - avrebbero utilizzato un camion montacarichi da traslochi, dotato di scala e piattaforma mobile. Con il mezzo si sarebbero appoggiati all'esterno del palazzo, sul lato della Senna, dove sono in corso dei lavori e grazie alla scala sono arrivati al primo piano. La polizia francese sta procedendo ai rilievi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Un furto questa mattina, domenica 19 ottobre, al Museo del Louvre di Parigi. Tre uomini incappucciati sono riusciti a penetrare all'interno della celebre galleria d'Apollon, portando via nove gioielli storici appartenenti alla collezione di Napoleone e dell'imperat
Maxi furto al #Louvre!
Furto al Louvre, la polizia presidia il museo - La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina, domenica, al Museo nel cuore di Parigi.
Furto al Louvre, la polizia presidia il museo: le immagini - (LaPresse) La polizia davanti al Louvre dopo il furto avvenuto questa mattina al Museo nel cuore di Parigi.
Furto al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone, ladri fuori in 7 minuti - Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all'interno del museo passando dal lato sulla Senna, grazie all'aiuto di un montacarichi.