Furti a raffica | il Lupin del Salento colpisce ancora ma stavolta la fuga dura poco

LECCE - Si è conclusa nella notte la fuga di Vincenzo Rossetti, alias “Lupin”, 43enne di Monteroni di Lecce. Un appellativo, quello che richiama il personaggio partorito dalla penna di Maurice Leblanc e che ha ispirato anche uno dei più popolari anime importati dal Giappone, non certo casuale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

