Furia Fiorentina Pradè | Arbitraggio grottesco Pioli | Così si invitano i giocatori a simulare

Il ds viola dopo il ko contro il Milan: "Se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var. Il tecnico a rischio? Se c'è uno che merita di essere cacciato forse sono io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furia Fiorentina. Pradè: "Arbitraggio grottesco". Pioli: "Così si invitano i giocatori a simulare"

