Furia Fiorentina Pradè | Arbitraggio grottesco Pioli | Così si invitano i giocatori a simulare

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ds viola dopo il ko contro il Milan: "Se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var. Il tecnico a rischio? Se c'è uno che merita di essere cacciato forse sono io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

furia fiorentina prad232 arbitraggio grottesco pioli cos236 si invitano i giocatori a simulare

© Gazzetta.it - Furia Fiorentina. Pradè: "Arbitraggio grottesco". Pioli: "Così si invitano i giocatori a simulare"

Leggi anche questi approfondimenti

Juve, furia dei tifosi sul web per l'arbitraggio col Verona: 'Vergogna' - Le decisioni arbitrali prese dall'arbitro Antonio Rapuano e dalla sala Var nella gara tra Verona e Juventus, giocata ieri pomeriggio e terminata 1- it.blastingnews.com scrive

Libertadores, furia Boto sull'arbitraggio: "Quanto successo al Flamengo è una vergogna" - La sfida di Coppa Libertadores tra Flamengo ed Estudiantes porta con sé scorie non indifferenti. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Furia Fiorentina Prad232 Arbitraggio