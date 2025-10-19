Furgoni e bus elettrici sono già più convenienti di quelli diesel i camion ancora no | ecco come il costo iniziale si ripaga e in quanti anni

Tra i fattori che rallentano la transizione dalle auto a benzina ai veicoli elettrici, ce n’è uno che viene citato più di tutti gli altri: il prezzo troppo elevato. Eppure, pare che questo discorso valga soprattutto per le automobili. Nel caso di furgoni e autobus, infatti, l’elettrico può essere già oggi molto più conveniente del diesel. A rivelarlo sono due studi presentati nei giorni scorsi da Motus-E, l’associazione che raduna le principali imprese che si occupano di mobilità elettrica in Italia, e realizzati in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (Gse), la società controllata dal Mef che ha il compito di promuovere le energie rinnovabili e l’efficienza energetica in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Furgoni elettrici più convenienti dei diesel: lo conferma lo studio Motus-E? https://vaielettrico.it/furgoni-elettrici-piu-convenienti-dei-diesel-lo-conferma-lo-studio-motus-e/… - X Vai su X

Gli eroi invisibili di Cooltra, coloro che fanno sì che i nostri scooter siano sempre pronti a muoverti in città: il nostro team di swappers. Cambiano e ricaricano le batterie. Lo fanno con furgoni elettrici. Si prendono cura di ogni viaggio… e del pianeta. Nel 2 - facebook.com Vai su Facebook

Furgoni elettrici? Per alcuni ambiti sono più convenienti dei diesel - È una delle domande più gettonate di questo periodo storico, per quanto riguarda il settore automotive. Segnala motorionline.com

Furgoni e bus elettrici sono già più convenienti di quelli diesel, i camion ancora no: ecco come il costo iniziale si ripaga e in quanti anni - E: «Serve una rete di ricarica più capillare per i mezzi pesanti» L'articolo Furgoni e bus elettrici sono già più convenien ... Si legge su msn.com

Furgoni ed Autobus elettrici: i vantaggi dell’abbandonare il diesel - E, il passaggio ai veicoli elettrici potrebbe già oggi tradursi in un vantaggio economico concreto. Come scrive tecnoandroid.it