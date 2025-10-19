Al via il nuovo programma di Diletta Leotta: Fuoriclasse arriva su Dazn con tre veri protagonisti del calcio italiano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento della domenica sera di DAZN per raccontare il calcio. Fuoriclasse su DAZN, il nuovo programma di calcio di Diletta Leotta. Tutto pronto per la prima puntata di Fuoriclasse su DAZN. L’appuntamento è da domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19.45 con il nuovo programma presentato da Diletta Leotta pensato per raccontare il calcio in modo diverso. La conduttrice e giornalista non sarà sola. Intorno ad una grande scrivania, infatti, tre veri protagonisti del calcio italiano: Bobo Vieri, Alessandro Matri e Massimo Ambrosini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fuoriclasse, il ritorno di Diletta Leotta su Dazn: un programma pensato per raccontare il calcio in modo diverso