Fuori strada con la moto per evitare un furgone | Alberto lotta in Rianimazione

Bresciatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sterzata per evitare un furgone, poi il “volo” per centinaia di metri in un campo. È in condizioni gravissime Alberto, 25enne di Vobarno, rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre al confine tra Preseglie e Sabbio Chiese.La sterzata per evitare un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fuori strada moto evitareFuori strada con la moto per evitare un furgone: Alberto lotta in Rianimazione - È in condizioni gravissime Alberto, 25enne di Vobarno, rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nel ... Da bresciatoday.it

Cade con la moto e precipita fuori strada sull’Apecchiese, centauro 24enne di Terni salvo per miracolo (ma ferito) - 30 di ieri quando un centauro che faceva parte di un gruppo di motociclisti partito da Città di Castello in ... Scrive corriereadriatico.it

Fuori strada per evitare un animale selvatico, grave 43enne - 30 lungo la strada che sale al Monte Bisbino, sopra il Comune di Cernobbio (Como). Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fuori Strada Moto Evitare