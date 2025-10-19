Fuori strada con la moto per evitare un furgone | Alberto lotta in Rianimazione
La sterzata per evitare un furgone, poi il “volo” per centinaia di metri in un campo. È in condizioni gravissime Alberto, 25enne di Vobarno, rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre al confine tra Preseglie e Sabbio Chiese.La sterzata per evitare un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
