Fuori dal Coro Giordano sulla strage di Castel d’Azzano

Mario Giordano torna questa sera, domenica 19 ottobre, con le inchieste e i reportage di Fuori dal Coro, in onda in prima serata alle 21.30 su Rete 4. Anticipazioni del 19 ottobre 2025. Al centro della puntata, la strage di Castel d’Azzano, in cui hanno perso la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Berna. Ad ucciderli, in quello che appare come il Far West d’Italia, sarebbero stati i fratelli Ramponi. A seguire, proseguirà l’ inchiesta sulle truffe, un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto ai danni degli anziani. Infine, un reportage da Salsomaggiore, dove gli alberghi un tempo di lusso, casa delle Miss, sono caduti in disgrazia: occupati da clochard e senzatetto, sono oggi diventati luoghi di degrado, violenza e paura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

