Fuori dal Coro anticipazioni 19 ottobre 2025 | strage di Castel d’Azzano truffe agli anziani e degrado a Salsomaggiore

In onda stasera alle 21.30 su Rete 4, la nuova puntata di Fuori dal Coro con Mario Giordano: leggi le anticipazioni del 19 ottobre 2025. Indice. Fuori Dal Coro anticipazioni 19 ottobre 2025: la strage di Castel d’Azzano. Inchieste e raggiri: l’ondata di truffe agli anziani. Ex alberghi di lusso a Salsomaggiore: quando il mito decade. Orario e dove vederlo. FAQ Fuori Dal Coro anticipazioni 19 ottobre 2025. Fuori Dal Coro anticipazioni 19 ottobre 2025: la strage di Castel d’Azzano. Fuori dal Coro dedica l’apertura alla strage di Castel d’Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita durante un’operazione notturna. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

