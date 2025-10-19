Frontale tra due auto | tre feriti uno è in gravi condizioni È stato soccorso dall’eliambulanza

POLVERIGI - Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio in via San Giovanni, lungo la strada del Vallone (la strada provinciale 4). Il bilancio è di tre feriti, uno grave, si tratta di una donna di mezza età. Lo scontro è avvenuto attorno alle 17, lungo via San Giovanni, la strada. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Scontro frontale nella notte tra la sua auto e un camion, tra le località turistiche di Watamu e Kilifi - facebook.com Vai su Facebook

Scontro frontale tra auto e minibus ad Attiswil (BE): due morti e un ferito grave. Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. #incidente - X Vai su X

Brutto incidente frontale tra due auto: tre feriti e strada chiusa per i soccorsi - Una donna di 50 anni portata al Torrette in codice rosso ... Secondo msn.com

Frontale a Polverigi, tre feriti: donna elitrasportata a Torrette - E’ di tre feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 17, lungo la strada provinciale del Vallone a Polverigi (Ancona). Come scrive veratv.it

Frontale grave e tre feriti, arriva l’eliambulanza - Due macchine in collisione attorno alle 17 a Polverigi, due uomini e una donna coinvolti Frontale attorno alle ore 17 a Polverigi, due le auto coinvolte e tre le persone finite in ospedale. Secondo youtvrs.it