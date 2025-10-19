Frattura dell' omero dopo la caduta sul marciapiede dissestato | Ora chiediamo un risarcimento al Comune

Una brutta caduta durante una tranquilla camminata porta a una doppia frattura dell'omero. Vittima della vicenda è Anastasia Farneti Merenda Salecchi, 64enne che era uscita per una passeggiata a Milano Marittima. Gran camminatrice e donna molto attiva, Anastasia è caduta in viale Due Giugno, in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sai che il rischio di recidive in caso di #lussazione di #spalla aumenta quando si verifica una frattura di Hill-Sachs? Si tratta di una frattura, intaccatura, che si verifica sulla testa dell’omero quando, a causa di una lussazione, la spalla rimane fuori dalla sua - facebook.com Vai su Facebook

Marciapiede dissestato, docente cade davanti alla scuola e si frattura l’omero. Fa ricorso, ma il Tribunale dice no: “Avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione” - X Vai su X

Medico resta infermo dopo la caduta, richiesta all’Asl da 700mila euro. Odissea di tre anni e sei operazioni - La vicenda inizia nel 2022: gli è stata poi riscontrata una grave infezione per un batterio nella prote ... Da msn.com

Milano Marittima. Marciapiede malmesso, anziana cade e si frattura l’omero - "Una caduta rovinosa, causata da un marciapiede deformato dalle radici dei pini marittimi, ha provocato la frattura dell’omero in due punti a una signora ... ravennanotizie.it scrive

Casnigo, cade lungo una discesa mentre pota un albero: frattura cranica ed emorragia cerebrale - L'uomo, 81 anni, di Casnigo, stava potando una pianta su un suo terreno quando è scivolato ed è rotolato per sei metri lungo la disce ... Lo riporta bergamo.corriere.it