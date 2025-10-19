Francia sotto choc Louvre saccheggiato in 7 minuti | altro che mission impossible i ladri entrano con scala e seghetti Bardella | umiliazione insopportabile

Clamoroso furto al museo del Louvre di Parigi: un’operazione lampo durata appena 7 minuti; una scala allungabile appoggiata a una finestra, i cui vetri sono stati tagliati con un seghetto circolare, il saccheggio e la fuga ancor più repentina dell’effrazione. Niente ingegnosissimi sistemi tecnologici, fibre laser, tute mimetiche e sequenze alla mission impossibile: la banda di Arsenio Lupin in azione a Parigi, che questa mattina ha rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice – una collana, una spilla, una tiara e altro ancora: un tesoro dal valore inestimabile – indossava felpe con cappuccio ed è penetrata nell’edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia sotto choc, Louvre saccheggiato in 7 minuti: altro che mission impossible, i ladri entrano con scala e seghetti. Bardella: umiliazione insopportabile

