Franchitti saluta Roma | I Custodi della Memoria ripartono

Con un ultimo abbraccio al pubblico, le sculture di Roberto Franchitti salutano Roma e tornano "a casa". La personale I Custodi della Memoria si è conclusa con la performance narrativa di Gina Ingrassia, su tappeto di arpa e armonica a bocca di Gian Mario Conti, sigillando un esordio romano colmo di attenzione e partecipazione.

Roberto Franchitti. I Custodi della Memoria - Da sabato 11 ottobre, e fino al 17 ottobre, nel cuore del quartiere Parioli in Via Antonio Bertoloni 45, sarà abitato dalle sculture senza tempo di Roberto Franchitti. Da itinerarinellarte.it

