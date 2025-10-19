Francesco Lococciolo ricordo dell’ex prefetto di Firenze | fu protagonista negli anni del mostro e fra gli artefici del tubone contro la siccità
Se n'è andato, quasi in silenzio, alcuni giorni fa, Francesco Lococciolo, già prefetto di Firenze, ma soprattutto uomo delle istituzioni. Aveva 91 anno. Da pensionato fu anche difensore civico del Comune di Firenze. La redazione di Firenze Post si stringe alla sua famiglia e lo ricorda con affetto, a cominciare dal direttore, Sandro Bennucci, che lo conobbe nei primi anni Ottanta, da cronista de La Nazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
