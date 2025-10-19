Francesca Albanese una Chiara Ferragni con la kefiah addosso

Laverita.info | 19 ott 2025

La special rapporteur dell’Onu sulla Palestina è diventata un brand, un fenomeno mediatico, la Nostra Signora dell’intifada. I suoi modi da maestrina spazientiscono anche la sinistra, mentre la verve anti israeliana la porta a inquietanti scivoloni. 🔗 Leggi su Laverita.info

francesca albanese una chiara ferragni con la kefiah addosso

© Laverita.info - Francesca Albanese, una Chiara Ferragni con la kefiah addosso

