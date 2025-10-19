Francesca Albanese una Chiara Ferragni con la kefiah addosso
La special rapporteur dell’Onu sulla Palestina è diventata un brand, un fenomeno mediatico, la Nostra Signora dell’intifada. I suoi modi da maestrina spazientiscono anche la sinistra, mentre la verve anti israeliana la porta a inquietanti scivoloni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri una splendida serata a Torino parlando di Palestina con Francesca Albanese, Pablo Trincia e Maria Elena Delia alla festa di Proxima. Tantissima gente come è tanta la voglia di partecipazione, di ascoltare, saperne di più e fare la propria parte. Contro l'ec - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, ha partecipato alla Marcia della pace Perugia–Assisi. Durante il cammino, interpellata sul piano di pace in discussione a Sharm el-Sheikh, ha denunciato “l’assenza dei palestin - X Vai su X
Barbara D’Urso ospite a Belve?/ Svelato il ‘sogno’ di Francesca Fagnani: “Vuole lei e Chiara Ferragni!” - La macchina televisiva è ripartita; ancora mancano all’appello i format più ... Segnala ilsussidiario.net
In Onda, Francesca Albanese lascia lo studio durante l’intervista: cos’è successo - Francesca Albanese lascia lo studio di “In Onda” mentre viene citata la senatrice a vita Liliana Segre: il vero motivo ... Lo riporta dilei.it
Francesca Albanese lascia gli studi di La7, la strigliata di Enrico Mentana: "Non lo dica più, è una fesseria" - Enrico Mentana ha parlato dell'uscita di Francesca Albanese dallo studio di In Onda, su La7, attaccando la relatrice per le frasi sulle tv ... Come scrive virgilio.it