Fra ricette e tesi La strega golosa che finì arsa viva

"Venite a proporre e a far conoscere la Luganega ai nostri studenti. Possiamo proporre una cena a tema nel nostro ristorante didattico e un workshop per insegnare ai ragazzi le tecniche di preparazione". È la proposta di Renata Cumino, dirigente dell’ istituto alberghiero Olivetti, intervenuta al convegno dell’Associazione produttori Luganega di Monza. L’Olivetti è l’unico istituto tecnico per la ristorazione statale in Brianza e conta oltre mille studenti che fanno stage e esperienze in altre regioni e all’estero e in questi contesti sarebbero facilmente ambasciatori della salsiccia monzese. "Noi facciamo rete con i produttori del territorio – sottolinea la dirigente – ma è necessario valorizzare la tradizione enogastronomica della Brianza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
