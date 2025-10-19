Foto - trappole in zona stazione contro il degrado | Così puntiamo alla rigenerazione

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Che la situazione su sicurezza e degrado non sia da sottovalutare, nel quartiere della stazione storica cittadina, sembra ormai essere sotto gli occhi di tutti. E per questo vengono proposte dal Comune nuove iniziative nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana con riqualificazioni importanti ma anche con interventi a breve termine: cura del quartiere intensificando pulizia e azioni per il corretto conferimento dei rifiuti, interventi di accompagnamento ai servizi e di orientamento sanitario rivolti alla grave marginalità, attività educative aumentando e integrando l’offerta, allargata oltre i confini immaginari dettati dal sottopasso e opportunità culturali rivolte soprattutto alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Foto - trappole in zona stazione contro il degrado: “Così puntiamo alla rigenerazione”

