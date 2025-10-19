foto successo per il libro i casalbore di pago veiano di lucia gangale

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 18 ottobre 2025, nello splendido e rinnovato salone delle feste del Ristorante “Talismano” a Pago Veian o ha avuto luogo la presentazione dell’ultimo libro della saggista e storica Lucia Gangale. I Casalbore di Pago Veiano. Storia di una grande famiglia, questo il titolo dell’ultima fatica di Gangale, che da ormai molti anni studia la storia di questo paese del Sannio, a cui ha già dedicato diverse pubblicazioni. In quest’ultimo lavoro, l’autrice ripercorre la storia dei suoi antenati, di parte materna. Una famiglia di illustri professionisti che ha profondamente inciso sul tessuto economico e culturale del paese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

